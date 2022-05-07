Россияне массово отменяют бронирования в отелях Крыма на май и июнь

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Отели Крыма в летнем сезоне-2022 испытывают проблемы с загрузкой, которая не превышает в среднем 40%, помимо этого туристы начали массово отменять бронирование в отелях в регионе на май и июнь из-за рассылки авиакомпаниями информации об отмене рейсов, рассказал РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

"На лето отели (в Крыму - ред.) загружены пока на 40-45%, а в некоторых объектах бронирования доходят до 60%, но пока с ожиданием туристами того, что авиасообщение с Крымом откроют. На сегодняшний день зафиксированы массовые отмены бронирований на май и июнь из-за рассылки авиакомпаниями сообщений об отмене рейсов", - сказал Волков.

Росавиация ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России 24 февраля, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 13 мая. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.