Россиянам назвали 11 стран для будущих безвизовых поездок

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Статс-секретарь и заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что Россия готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами. Его слов приводит ТАСС.

Иванов назвал россиянам страны для будущих безвизовых поездок, среди них — Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго. По его словам, соглашения с государствами находятся на различных стадиях проработки.

«При этом следует понимать, что процесс согласования такого рода международных договоров -— это "улица с двусторонним движением", и темпы выхода на подписание в равной степени зависят как от нас, так и от наших партнеров», — подчеркнул замглавы российского МИД.

Дипломат добавил, что когда договоренности будут достигнуты, то российское ведомство «обязательно проинформирует общественность».

15 февраля стало известно, что Россия начала работу над упрощением визового режима с 11 странами. Об этом рассказал глава МИД страны Сергей Лавров.