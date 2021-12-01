Российские туристы снова могут приезжать в Норвегию

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Россияне снова могут приезжать в Норвегию с туристическими целями, сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.

"До поездки все путешественники старше 16 лет обязаны зарегистрироваться. Российские вакцины от COVID-19 в стране не признаны, поэтому россиянам, привитым отечественными препаратами, по прибытию придется проходить карантин и дополнительное тестирование", — рассказала директор Совета по туризму Норвегии в России Ольга Филиппенко.

Регистрационную анкету на сайте entrynorway.no предварительно заполняют все туристы, вне зависимости от их прививочного статуса.

Для въезда в Норвегию взрослым понадобится результат ПЦР-теста не старше 24 часов. Еще одно экспресс-тестирование предстоит пройти в течение суток после прибытия.

Гражданам РФ, иммунизированным российскими вакцинами, переболевшими ковидом или непривитым, предстоит пройти карантин по прибытии (как минимум, трое суток). Изолироваться можно в удобном для туриста месте (коттедж, рыболовная база) или карантинном отеле. Стоимость пребывания в спецгостинице — 500 норвежских крон в сутки (4,2 тысячи рублей).

При этом путешественник должен быть готов при въезде подтвердить бронирование. На протяжении карантина иностранцу надлежит избегать контактов.

По прошествии трех дней изоляции турист обязан сдать еще один ПЦР-анализ. Если его результат будет отрицательным, можно продолжить поездку.

От прохождения тестирования и карантина освобождены дети младше 18 лет, путешественники из стран с зеленой и оранжевой маркировкой (Норвегия ведет собственный список), имеющие сертификат о прививке одной из признанных в ЕС вакцин, а также переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев. Подтвердить последний факт может сертификат, признанный в ЕС.

Посольство королевства в России уже возобновило выдачу виз. Подавать документы можно в 22 визовых центрах.

С 9 ноября 2021 года между двумя странами восстановлено авиасообщение. Рейсы — дважды в неделю, стоимость билета — от 13 755 рублей.

Добраться до Норвегии через сухопутные границы туристы не смогут. Движение через автомобильный погранпункт близ Киркенеса ограничено распоряжением российского правительства, а Финляндия и Швеция не пускают путешественников, в том числе и транзитных.

Фото: pixabay