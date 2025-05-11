Российские туристы вернулись на родину из Антальи после трехдневной задержки рейсов Turkish Airlines.

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Об этом отдыхающие рассказали РИА Новости.

Туристка Марина рассказала агентству, что еще в четверг должна была вылететь в Москву, из-за отмены рейса ей бесплатно продлили проживание в отеле. По ее словам, вместе со всеми теми, кто должен был улететь еще 7 мая, она вернулась в Москву в 05:15 рейсом Turkish Airlines. Она добавила, что в очереди на сдачу багажа в аэропорту Антальи пришлось ждать около 2,5 часов. При этом о трансфере в аэропорт приезжих не предупредили, собираться пришлось в экстренном режиме.

Ранее россияне рассказали о планах на отпуск. Из тех, кто собирается в отпуск, большинство (67 процентов) выбирают путешествия по России. Треть (33 процента) отдают предпочтение зарубежным поездкам.