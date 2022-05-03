145

Российские предприниматели создали аналог Booking.com и рассчитывают занять около 10% рынка, рассказал РИА Новости лидер проекта Григорий Мокеев. Разработчики отмечают, что учли недостатки других подобных сервисов. Они обещают предоставлять все необходимые документы для командировок, обеспечить бесперебойную оплату услуг с помощью карт, выпущенных российскими банками, и защиту пользователей от недобросовестных отельеров. Предполагается, что на первом этапе сервис будет работать с прицелом на экотуризм.

Сервис бронирования и аренды жилья Booking.com сообщил о своем уходе с российского рынка в начале марта. Компания приостановила на территории поиск и бронирование объектов размещения.