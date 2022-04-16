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РФ и Сейшельские Острова согласовывают возобновление прямых авиаперелетов
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РФ и Сейшельские Острова согласовывают возобновление прямых авиаперелетов

16 апреля 2022 22:10
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В российском диппредставительстве подчеркнули, что сейшельская сторона заинтересована в "сохранении позитивной динамики" в сфере туризма, которую поддерживал туристический поток из РФ.

РФ и Сейшельские Острова согласовывают возобновление прямых авиаперелетов, стороны налаживают алгоритм взаимодействия. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в стране.

"В настоящее время стороны работают над согласованием алгоритма взаимодействия, который позволит возобновить прямое сообщение", - проинформировали в посольстве.

В диппредставительстве добавили, что на островах фиксируется "определенное сокращение" числа приезжающих на Сейшелы россиян из-за приостановки рейсов "Аэрофлота" между Москвой и Викторией. При этом предыдущий год был рекордным по числу посетивших Сейшелы туристов из РФ.

Рейсы "Аэрофлота" из Москвы на Сейшелы, приостановленные из-за пандемии, были возобновлены в прошлом году. С 8 марта авиакомпания в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов, приостановила все международные рейсы, кроме полетов в Минск.

"Хотя на фоне последних международных событий количество приезжих из нашей страны несколько сократилось, по итогам первого квартала нынешнего года Россия остается для Сейшел ведущим "рынком туристов". С января по март здесь побывали более 12 тыс. наших соотечественников (16% всех отдыхающих)", - добавили в посольстве.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что сейшельская сторона заинтересована в "сохранении позитивной динамики" в сфере туризма, которую поддерживал туристический поток из РФ, достигший в 2021 году рекордных цифр.

 

Фото:     Валерий Шарифулин/ТАСС

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