ПВГУС ждет гостей по программе молодежного и студенческого туризма

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Поволжский государственный университет сервиса подтвердил первые заявки от студентов из других регионов, планирующих посетить Тольятти по федеральной программе молодежного и студенческого туризма.

Новый сезон программы стартует с 1 июня. Пилотный проект по поддержке студенческого туризма был запущен в России летом 2021 года. Он позволил студентам останавливаться в кампусах университетов, участвующих в программе, за символическую плату и знакомиться с новыми точками на карте России. Несмотря на довольно ограниченные сроки действия проекта в прошлом году и небольшое число вузов-участников (ПВГУС был в их числе), он продемонстрировал большую востребованность, и в 2022 году федеральную программу было решено развернуть с новым масштабом.

Теперь по ней можно путешествовать не только летом, но и во время учебного года. Двери своих кампусов и других мест размещений откроют с 1 июня более 150 университетов из всех федеральных округов страны. Расширен и круг участников: теперь это не только студенты, но и аспиранты, молодые учёные и специалисты до 35 лет, победители или активисты конкурсов или программ платформы «Россия – страна возможностей». Предусмотрены различные направления программы: научно-популярное, профориентационное и культурно-познавательное.

«Еще до старта поездок по программе в Университет сервиса через систему бронирования на сайте студтуризм.рф были поданы первые заявки, и мы, конечно, рассчитываем, что это только начало. Тольятти и Самарская область – это красивейшие места, великолепная Волга, масштабные культурные события, история и архитектура – то есть все, что нужно для культурно-познавательного туризма. Важно, что в регионе есть большие возможности и для двух других направлений – научно-популярного и профориентационного, - отметила ректор ПВГУС Любовь Выборнова. – В настоящее время мы ведем переговоры с рядом индустриальных партнеров для разработки программ профориентационного туризма, разрабатывается и научно-популярное направление».

Забронировать место в кампусе Университета сервиса можно на сайте.

Остановиться здесь можно в двух- или трехместном номере на срок от 2 до 30 дней. Стоимость проживания – от 25 рублей в сутки, сообщает пресс-служба ПВГУС.

Фото: pixabay