В Самаре полицейская, обвиняемая в организации незаконной миграции, оставлена под стражей
Жигулевец угнал мотоцикл стоимостью 110 тысяч рублей
Рособрнадзор: большинство детей мигрантов не будут зачислены в российские школы
Россия отказалась от культурного сотрудничества с Украиной
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
За лето в России пропали более 250 детей
51% самарцев против единой спортивной формы в школах
В Самаре утром 10 сентября стояли трамваи на улице Ново-Садовой
Путешествия: интерес к оздоровительному отдыху внутри страны повлиял на рост средних зарплатных предложений в санаторно-курортной сфере на 46%

10 сентября 2025 10:58
137
Путешествия: интерес к оздоровительному отдыху внутри страны повлиял на рост средних зарплатных предложений в санаторно-курортной сфере на 46%

Авито Работа и Авито Путешествия подвели итоги летнего сезона 2025 года в санаторно-курортной отрасли. Анализ данных показал, что растущая популярность оздоровительного отдыха среди россиян привела к активному развитию направления. Для обеспечения высокого уровня сервиса санатории и пансионаты увеличили общее количество вакансий на 53% по сравнению с летом 2024 года, а средние зарплатные предложения выросли на 46% — до 69 300 руб/мес.

В целом по России количество вакансий для официантов увеличилось на 23%, а зарплатное предложение составило 56 524 руб/мес. Также значительно вырос спрос на средний медицинский персонал: количество вакансий для медсестер и медбратьев увеличилось на 18%. Средняя заработная плата составила 42 312 руб/мес.

Интерес к работе в санаториях со стороны соискателей также вырос: общее количество откликов на вакансии в сфере за лето повысилось на 54%. Наибольшую активность проявили представители среднего медицинского персонала: количество откликов от медсестер и медбратьев увеличилось на 52%.

Самый высокий рост средних предлагаемых заработных плат за летний сезон среди регионов продемонстрировал Пермский край, где зарплатное предложение в санаторной сфере выросло на 56% и составило 69 300 руб/мес. В тройку лидеров также вошли Нижегородская область (+55%) и Алтайский край (+53%), где среднее зарплатное предложение стало 69 300 руб/мес и 57 174 руб/мес соответственно.

Согласно данным технологической платформы Авито Путешествия, этим летом россияне забронировали на 30% больше посуточных квартир, чем в 2024-м. Самыми популярными направлениями сезона стали Санкт-Петербург и Ленинградская область (доля от бронирований квартир: 10,4%), Краснодарский край (10,1%), Москва и Московская область (9%) и Татарстан (6%).

