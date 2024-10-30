Проекты Самарской области стали победителями премии «Маршрут года» 2024

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Всероссийская туристская премия «Маршрут года» была учреждена в 2014 году и присуждается за достижения в области создания и развития туристических маршрутов и экскурсионных программ.



В финал премии в этом году вышли 302 проекта из 55 регионов страны. Победители конкурса были объявлены 29 октября 2024 года на торжественной церемонии награждения в Уфе.



Гран-при – ТИЦ Самарской области с проектом «Самарская область – весь мир на ладони», номинация «Лучшая идея маршрута»;

1 место – «Модерн в модерне» ТИЦ Самарской области, Куйбышевский филиал Федеральной пассажирской компании, ООО «Сказка Странствий», номинация «Лучшая идея маршрута»;

1 место - «Уличная пьеса «Визит императора» Арт-экскурсии, номинация «Лучшая экскурсия в городе»;

2 место – Аудиогид «Открой свою Самару» У-Ра, номинация «Лучшее мобильное приложение для туристов»;

2 место – «Экологический маршрут Самарская Лука – Самара» ТИЦ Самарской области, номинация «Лучший маршрут экологического туризма»;

2 место – «Туристическая карта Самары» ТИЦ Самарской области, номинация «Лучшая туристическая карта города»;

2 место – «Открытка из Самары» Центр детского туризма «Лаванда», номинация «Лучший маршрут образовательного туризма»;

2 место - «В поход на Жигулёвские горы» АО Самарская ППК, номинация «Лучший маршрут для пешеходного туризма»;

3 место – «Палитра Самарского края» У-Ра, номинация «Лучший культурно-познавательный маршрут»;

Специальный диплом за оригинальную анимационную программу на железнодорожном маршруте – «Романтический экспресс» АО Самарская ППК, номинация «Лучший железнодорожный круиз»;

Специальный диплом за развитие туристического потенциала Самарской области - «В купеческом доме» театрализованная интерактивная экскурсия, Сызранский Краеведческий Музей, номинация «Лучшая музейная экскурсия».

Фото: Министерство туризма Самарской области