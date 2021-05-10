Привившиеся от коронавируса туристы с 10 мая смогут въехать на Кипр без ограничений

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В список стран, для туристов которых будут ослаблены ограничения, вошли Россия, Белоруссия, государства ЕС, а также Украина, Армения, Объединенные Арабские Эмираты и ряд других.

Также Кипр с 10 мая отменяет режим жесткого карантина из-за пандемии и вводит обязательный "коронапасс" – пропуск, необходимый для посещения всех публичных мест, таких как церкви, предприятия общепита, магазины промтоваров.

Вместе с тем сохраняется комендантский час – запрет на передвижение будет действовать с 23:00 до 5:00, за исключением поездки на работу и с работы, а также обращения в медицинский центр, больницу, аптеку или к ветеринару в случае неотложной медицинской помощи, передает Радио Маяк.