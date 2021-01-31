Предложена компенсация средств за транспорт путешествующим по России

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В третий этап программы туристического кешбэка за отдых по России необходимо включить возможность компенсации путешественникам части средств за транспортные услуги. С такой инициативой выступил исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

По его мнению, это существенно увеличит интерес к акции и поддержит отрасль. Сейчас правилами программы предусмотрен кешбэк за комплексные туры или отдельно за гостиничные услуги.

Накануне стало известно, что Ростуризм начал подготовку к возобновлению продаж путевок с возвратом части средств, соответствующее письмо направлено представителям туристической отрасли. Возможная дата старта продаж не указана.

Известно, что Ростуризм предлагает в рамках третьего этапа программы реализовывать туры по России до 20 июня 2021 года, включая 23-е февраля, 8 марта, весенние школьные каникулы и майские праздники, передает Радио Маяк.