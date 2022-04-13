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Правительство дополнительно выделит 3,5 млрд рублей на продление программы туристического кешбэка

13 апреля 2022 09:07
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Правительство дополнительно выделит 3,5 млрд рублей на продление программы туристического кешбэка

Правительство дополнительно выделит 3,5 млрд рублей на продление программы туристического кешбэка, заявил премьер Михаил Мишустин на заседании президиума комиссии по повышению устойчивости экономики. Он напомнил, что кабмин решил продлить программу до 15 апреля, ею смогут воспользоваться не менее 1,5 млн россиян, передает Радио Маяк.

Мишустин также сообщил, что правительство выделит дополнительно 4,5 млрд рублей на увеличение количества бюджетных мест в магистратуре для подготовки специалистов по приоритетным направлениям научно-технического развития. Кроме того, премьер пообещал расширить на текущий год программу предоставления жилищных сертификатов молодым ученым. "Объем поддержки составит 1 млрд рублей. Он позволит кратно нарастить число новых собственников жилья среди этой категории. окументы на квартиры смогут получить свыше 300 перспективных специалистов", – пояснил Мишустин

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