Пассажиры смогут отправиться на туристическом поезде в Йошкар-Олу и Казань в новогодние праздники

155

В рамках межрегионального туристического проекта «Яркие выходные в Приволжье» Куйбышевский филиал АО «ФПК» организует новогоднее путешествие на туристическом поезде из Самары в Йошкар-Олу или Казань, пассажиры смогут заранее выбрать одну из программ.

В поездке путешественники познакомятся со знаковыми достопримечательностями Республики Марий Эл или Татарстана. Так, в

Йошкар-Оле гостей города ждут интерактивно-музыкальная программа в Марийском национальном театре драмы им. М. Шкетана и посещение знаменитой набережной Брюгге. Казань удивит туристов Казанским Кремлем и музеем-заповедником под открытым небом «Остров-град Свияжск». Вечером туристов ждет обзорная экскурсия «Огни Новогодней Казани» с возможностью посетить главные елки города.

Из Самары новогодний поезд отправится 4 января 2023 года. Обратно пассажиры вернутся 6 января. Благодаря удобному расписанию к путешествию могут присоединиться жители из других регионов – Пензы, Ульяновска и Оренбурга.

Поездка взрослых и детей пройдет в комфортабельных вагонах категории купе и СВ, оборудованных системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексам, а также розетками для зарядки гаджетов.

Информацию по организации и бронированию туров можно получить по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК»: 8-800-201-74-22

(звонок бесплатный) и на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Путешествуй с РЖД».