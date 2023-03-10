Отели «все включено» в России обяжут неограниченно предоставлять алкоголь гостям

152

Российские отели, работающие по системе «все включено», обяжут неограниченно предоставлять гостям алкогольные напитки отечественного производства. Об этом говорится в утвержденном Росстандартом документе, с которым ознакомился ТАСС.

Отмечается, что местный алкоголь должен быть представлен в гостиницах в неограниченном количестве на шведском столе на обед и ужин. «А также в точке дополнительного питания: пиво — не менее одного вида, вино сухое или полусладкое красное или белое — не менее трех видов, крепкий алкоголь — не менее двух видов и коктейли на его основе», — пояснили в ведомстве.

Более того, согласно стандарту, в неограниченном количестве на шведском столе и точках дополнительного питания отдыхающим должны предоставляться безалкогольные горячие и прохладительные напитки, в частности, не менее трех видов безалкогольных коктейлей.

Отмечается, что требования к предоставлению услуг «все включено» и «ультра все включено» закреплены в России впервые, нормы начнут действовать с 30 июня 2023 года, пишет Лента.