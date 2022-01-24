Около 40% путешественников планируют воспользоваться программой туристического кешбэка

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Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, насколько активно россияне планируют участвовать в новом этапе программы туристического кешбэка и куда они хотят отправиться. В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 1 464 человека.

Напомним, кешбэк 20% начисляется при покупке туристических услуг в период с 18 января по 12 апреля. Саму поездку нужно совершить не позднее 30 апреля, для круизов срок окончания поездки — 1 июня 2022 года

Как показал опрос Туту.ру, 18% путешественников планируют воспользоваться программой впервые. Чуть больше (21%) и раньше участвовали в этой акции, и намерены снова получить туристический кешбэк. Ещё 2% респондентов участвовали в предыдущих этапах программы, но на этот раз решили пропустить. Ни разу не присоединялись к программе и пока не планируют 59% респондентов.

Среди тех, кто планирует участвовать в программе туристического кешбэка, 35% путешественников намерены отправиться к морю: в Крым, на курорты Краснодарского края или в Калининградскую область. Почти каждый пятый (18%) хочет поехать на Кавказ: например, в Адыгею, Дагестан, Ингушетию, Минеральные Воды. О желании отправиться на север рассказали 14% опрошенных. Путешествовать по крупным туристическим городам России будут 5% респондентов, столько же просто проведут пару дней или больше загородном отеле. В круиз также хотят отправиться 5% путешественников, запланировавших участие в программе. Наконец, 18% опрошенных планируют воспользоваться программой кешбэка несколько раз и скомбинировать разные варианты отдыха.

По данным продаж Туту.ру, средний чек за перелет по России до конца зимы составляет 6 233 рубля в одну сторону, это на 8% выше, чем в 2021 году. Средний чек за билеты на весну внутри страны пока равен 6 584 рублям в одну сторону, и это на 7% меньше, чем годом ранее. Больше всего авиабилетов с вылетами в период с 19 января по 28 февраля куплено в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Симферополь, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Калининград и Уфу. Список направлений, по которым бронируют авиабилеты на весну, в целом схож с зимним рейтингом. Однако, по данным продаж Туту.ру, в топ-10 сейчас, помимо Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод, Симферополя, Калининграда, Краснодара и Ростова-на-Дону входят Иркутск и Анапа.