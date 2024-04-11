На ЖД-вокзале Тольятти состоится торжественное отправление тематического поезда Тольятти-Волгоград

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12 апреля в 15:00 (местного времени) на железнодорожном вокзале Тольятти состоится торжественное отправление тематического поезда Тольятти – Волгоград в рамках проекта «Вагон знаний» с экскурсионной программой «Главный урок истории».

В этот день около 300 школьников отправятся в путешествие и смогут увидеть самые известные достопримечательности Волгограда: памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, монумент «Родина-мать зовет!», экспозицию «Оружие Победы» и другие. В пути следования будут работать реконструкторы Военно-исторического общества, которые будут рассказывать путешественникам о событиях Великой Отечественной войны.

В рамках мероприятия запланировано выступление творческих коллективов и демонстрация исторической техники.

В мероприятии планируется участие руководителей Куйбышевского филиала АО «ФПК» и Администрации городского округа Тольятти.

Межрегиональный туристско-образовательный проект «Вагон знаний» Куйбышевского филиала АО «ФПК» стал победителем III Всероссийской туристской премии Russian Travel Awards в специальной номинации «Лучший проект железнодорожного туризма». Премия присуждается по итогам открытого конкурса за достижения в области создания и развития туристических маршрутов.