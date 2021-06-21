На ЖД-вокзале Самары открылась фотовыставка памятных монет «Истории Победы»

145

В здании железнодорожного вокзала Самары начала работать фотовыставка Банка России «Истории Победы», приуроченная к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Память о тяжелейшем испытании и славе народа-победителя сохраняется, в том числе, благодаря работам мастеров-медальеров. На выставке представлены увеличенные изображения 16 редких памятных монет. На них запечатлены ключевые события 1941-1945 годов: крупнейшее танковое сражение на Курской дуге, Сталинградская битва, освобождение Новороссийска и многие другие исторические моменты Великой Отечественной войны, свидетельствующие о том, какой ценой досталась Победа.

Марина Мясникова, управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России:

— Фотовыставка «Истории Победы» — это продолжение одноименного виртуального проекта Банка России, который стартовал в 2020 году и был посвящен 75-летию Победы. Уверена, что эта экспозиция никого не оставит равнодушным. Самарская область в годы войны была кузницей: оружия Победы, в рекордные сроки здесь было развернуто производство военной техники, боеприпасов. Эта часть истории также отражена на памятных монетах.

Выставка продлится до 26 июля 2021 года по адресу: г. Самара Комсомольская площадь, д. 1. Вход свободный.