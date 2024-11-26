на выставке «Самара» завершились «Дни городского округа Сызрань»

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24 ноября 2024 года на региональной выставке «Самара» завершились «Дни городского округа Сызрань». В период с 19 по 24 ноября выставку посетили более 6 тыс. человек. Всего с момента открытия выставки «Самара» в музее имени П. В. Алабина с экспозицией познакомились 15 729 гостей и жителей Самарской области.

Напомним, выставка «Самара» была открыта в День народного единства и посвящена культурным и историческим достижениям региона. Она стала продолжением масштабной выставки Россия, проходившей на ВДНХ. Идея проведения региональной экспозиции принадлежит Губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву.

На неделе, посвященной городскому округу Сызрань, выставку посетил 15-тысячный гость. Им стала Анастасия Казачкова вместе с сыновьями, Даниилом и Кириллом. Их папа, супруг Анастасии, сейчас проходит службу в зоне СВО. Казачковы получили сертификат на два дня отдыха в одном из живописных уголков Самарской области. Подарок вручил глава Сызрани Сергей Володченков.

Во время проведения Дней городского округа Сызрань каждый день был посвящен отдельной теме, раскрывающей потенциал и достижения города.

Первый день прошел под лозунгом «Сызрань историческая». На официальном открытии гостей и участников приветствовал глава городского округа Сергей Володченков. Посетители выставки познакомились с архитектурой купеческой Сызрани, благодаря представленным макетам купеческих особняков начала XX века в стиле модерн, эклектика, барокко.

Второй день был посвящен промышленности. Сызранский краеведческий музей представил проект «Сызранские мельницы». Работали интерактивные площадки и мастер-классы, был представлен гастрономический бренд города – торт «Паутинка». Выставочные площадки презентовали градообразующие предприятия АО «Сызранский НПЗ» и АО «Тяжмаш», единственный в России производитель ихтиола АО «Медхим». Продукцию автомобильного кластера – ООО «ТПВ РУС», ООО «СЭД». Пищевую продукцию – АО «Хлеб», пекарня «Живи вкусно», «Хлеббери», «Октябрьский хлебокомбинат», кондитерская «Деликатесы», «Сызранский мельничный комбинат», ООО «Эридан».

Третий день проходил под эгидой «Сызрань фестивальная». Актеры Сызранского драматического театра им. А.Н. Толстого представили одну из ярких страниц культурной жизни Сызрани – Межрегиональный фестиваль им. А.Н. Толстого «Время театра».

Четвертый день – «Сызрань молодежная» – был посвящен молодежи и молодежным проектам. Прошла презентация проекта, популяризирующего предпринимательскую деятельность среди молодежи «Думай о будущем», а также гостям выставки рассказали об истории бренда «Волга-мама» и о других молодежных проектах Сызрани.

Пятый день был посвящен патриотизму. В Сызрани расположено единственное в России училище, которое готовит военных вертолетчиков. Курсанты ВУНЦ ВВА «Военно-воздушная академия им.профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» покорили талантами посетителей выставки. Также славится город предприятиями космической отрасли. На заводе «ТЯЖМАШ» были созданы наземные стартовые установки для космодрома Куру во Французской Гвиане, а в конструкторско-технологическом бюро «Пластик» – головные обтекатели для ракет-носителей семейства «Союз».

В шестой день гостям выставки «Самара» рассказали о развитии туризма. Виртуальный маршрут провел по главным точкам притяжения Сызрани туристической. Гости побывали на празднике «Сызранский помидор» и на Международном фестивале духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья».

С 26 по 28 ноября на выставке «Самара» пройдут дни, посвященные городскому округу Новокуйбышевск, а с 29 ноября по 1 декабря – дни Чапаевска.

Ежедневные анонсы выставки можно публикуются в сообществах «Выставка Самара» «ВКонтакте» https://vk.com/region63_samara и в «Телеграме» https://t.me/Samara_region_63 .

Фото: Министерство туризма Самарской области