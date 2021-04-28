На Кипр пока снова нельзя летать

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С 26 апреля на острове Кипр объявлен жесткий локдаун вплоть до 9 мая. Будут закрыты все магазины, кроме продовольственных, кафе и рестораны, также вводится комендантский час. «Аэрофлот» уже объявил об отмене рейсов по этому направлению.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на данный момент динамика заболеваний коронавирусной инфекцией на Кипре существенно выше, чем в Турции (куда вылеты из России прекращены именно с мотивировкой о необходимости предотвратить завод инфекции в страну). Число кумулятивных случаев COVID-19 за две недели в сравнении с предыдущими двумя на Кипре по данным на 25 апреля выросло на 57%. В Турции сейчас этот показатель составляет всего 28%.

Кипр позиционировался как альтернатива «закрытой» Туцрции – на прошлой неделе Росавиация выдала рекордное число допусков на полеты на островной курорт для авиаперевозчиков. Теперь же, как сообщают СМИ, курортный сезон на Кипре под угрозой срыва. Из Самары на Кипр возят туристов авиакомпания Россия и Azur air. По информации сайта аэропорта Курумоч, до 9 мая из Самары запланировано шесть вылетов в Ларнаку и два — на Пафос, пишет Обозрение.