Министерством туризма Самарской области подведены итоги третьего конкурсного отбора на получение грантов

Главные новости:
Здесь каждый сможет познакомиться с историей и красотой матрешки — символа России, отражающего богатство традиций и мастерства народных мастеров.
В доме культуры села Мусорка открылся "Дом матрешки"
Гостями праздника стали более тысячи женщин и семей со всего региона. Особое внимание было уделено матерям, воспитавшим героев, чьи дети прославили наш регион, — военнослужащих, сотрудников МЧС, медиков, олимпийских и паралимпийских чемпионов.
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Уже возведены и в ближайшее время начнут работу новые ФАПы в селах Большая Ёга и Султангулово. В поселке Передовка новый медпункт планируется сдать в декабре.
Жители 5 населенных пунктов Похвистневского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
В Казани прошли XXIII всероссийские соревнования по боксу среди юниоров 17-18 лет.
Армен Рубенянц из Самарской области выиграл всероссийские соревнования по боксу
Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные ОДК-Кузнецов, отработали без замечаний.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с международным экипажем стартовала сегодня с космодрома Байконур
В рамках визита были переданы необходимые детские и взрослые вещи по сезону, игрушки, средства гигиены и моющие средства.
Специалисты самарского Роскадастра посетили центр социальной помощи женщинам «Ты – не одна»
В Самара без осадков, температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +1, +3°С.
28 ноября в регионе ночью и утром туман, до +5°С
Цель партнеров – собрать 150 млн.рублей для оснащения всех региональных подразделений отряда «ЛизаАлерт» поисковыми летательными аппаратами.
Билайн запускает кампанию по сбору на оборудование для «ЛизаАлерт»: набираем высоту в спасении жизней
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко проведет прямой эфир с жителями
Министерством туризма Самарской области подведены итоги третьего конкурсного отбора на получение грантов

224
Министерством туризма Самарской области подведены итоги третьего конкурсного отбора на получение грантов

Министерством туризма Самарской области подведены итоги третьего конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на реализацию общественных инициатив и проектов в сфере туризма. Мера грантовой поддержки оказывается в рамках приоритетного направления национального проекта «Туризм и гостеприимство», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.

Победителями стали 6 проектов, предусматривающих создание инфраструктуры туризма в Самаре, Тольятти, Жигулевске, Новокуйбышевске, Ставропольском и Шигонском районах. Так, в Новокуйбышевске за счет грантовых средств спортивный комплекс вейк-парка будет расширен до многофункционального центра активного отдыха. Существующую спортивную зону дополнят установкой большого спортивного комплекса и прокатом спортивного инвентаря (велосипеды), а для маленьких гостей установят детский игровой комплекс (от 0 до 15 лет).

В одном из самых популярных загородных комплексов семейного отдыха Самарской области благодаря грантовой поддержке появится прокат велосипедов, лыж и тюббингов, а также оборудование для проведения экскурсий.

Все проекты-победители запланированы к реализации в 2025 году.

«Мы продолжаем поддерживать развитие внутреннего туризма в регионе. Каждый проект, прошедший конкурсный отбор, способствует улучшению качества туристических услуг и привлечению большего числа гостей. Стоит отметить, что с 2023 года при поддержке министерства туризма Самарской области в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» реализовано более 80 проектов», – прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
27 ноября 2025  16:19
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
30
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
27 ноября 2025  13:46
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
176
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
26 ноября 2025  21:06
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
881
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
26 ноября 2025  13:18
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
847
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
26 ноября 2025  11:02
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
826
