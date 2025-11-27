Министерством туризма Самарской области подведены итоги третьего конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на реализацию общественных инициатив и проектов в сфере туризма. Мера грантовой поддержки оказывается в рамках приоритетного направления национального проекта «Туризм и гостеприимство», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.

Победителями стали 6 проектов, предусматривающих создание инфраструктуры туризма в Самаре, Тольятти, Жигулевске, Новокуйбышевске, Ставропольском и Шигонском районах. Так, в Новокуйбышевске за счет грантовых средств спортивный комплекс вейк-парка будет расширен до многофункционального центра активного отдыха. Существующую спортивную зону дополнят установкой большого спортивного комплекса и прокатом спортивного инвентаря (велосипеды), а для маленьких гостей установят детский игровой комплекс (от 0 до 15 лет).

В одном из самых популярных загородных комплексов семейного отдыха Самарской области благодаря грантовой поддержке появится прокат велосипедов, лыж и тюббингов, а также оборудование для проведения экскурсий.

Все проекты-победители запланированы к реализации в 2025 году.

«Мы продолжаем поддерживать развитие внутреннего туризма в регионе. Каждый проект, прошедший конкурсный отбор, способствует улучшению качества туристических услуг и привлечению большего числа гостей. Стоит отметить, что с 2023 года при поддержке министерства туризма Самарской области в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» реализовано более 80 проектов», – прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.