Между Россией и Мьянмой приостановили авиасообщение

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По информации коммерческого директора новосибирского аэропорта Толмачево Станислава Таравкова, авиасообщение между Новосибирском и Мьянмой (маршрут Янгон — Мандалай — Новосибирск) временно прекращено. Основными причинами стали недостаточная загрузка рейсов и недавнее землетрясение в Мьянме, пишет Ура.ру.

«На сегодня у нас Мьянма отменила все рейсы в весенне-летнем расписании. До этого, когда они выполняли программу, загрузка, к сожалению, была не очень высокая. Мы максимально пытались поддержать перевозчика различными рекламными акциями туристических организаций», — прокомментировал Таравков для ТАСС.

Также он упомянул, что ситуацию усугубило мощное землетрясение в Мьянме. В аэропорту надеются на возобновление полетов по этому маршруту в осенне-зимний период.