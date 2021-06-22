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Команды ПФО вошли в состав Менделеевской экологической экспедиции на Байкал

22 июня 2021 12:35
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Команды ПФО вошли в состав Менделеевской экологической экспедиции на Байкал

Объявлены участники научно-исследовательской программы «Менделеевская экологическая экспедиция. Байкал», которые в августе отправятся в Байкальск Иркутской области проводить собственные исследования. В команды вошли школьники и педагоги «Менделеевских классов», а также студенты и преподаватели вузов научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии» из Удмуртии, Саратовской, Кировской и Нижегородской областей, а также других регионов.

Организаторами экспедиции являются Федеральный экологический оператор (предприятие Росатома), Иркутское областное отделение Всероссийского общества охраны природы, сеть Информационных центров по атомной энергии и Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева.

 «Мы рады, что юные исследователи делают свои первые шаги в науку совместно с проектом «Менделеевские классы».  Для решения важнейших экологических задач, которые ставит перед нами современное общество необходимо уже сейчас обозначить учащимся правильный вектор движения. Создание комфортных условий для исследовательской деятельности обучающихся - это одно из приоритетных направлений нашего проекта. РХТУ им. Д.И. Менделеева поздравляет победителей и призеров проектной деятельности и желает им и дальше достойно представлять свои научные успехи», - отметил ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга.  

В команды вошли авторы лучших проектов в сфере решения проблем загрязнения атмосферы и почвы, ликвидации накопленного экологического вреда, альтернативной энергетики и др. 

Менделеевская экологическая экспедиция пройдет в городе Байкальск Иркутской области с 5 по 14 августа в рамках Международного молодежного форума «Байкал».

В программе Менделеевской экологической экспедиции запланированы тематические дни: гидроэкология, антропогенное воздействие, биоразнообразие, а также развлекательные и образовательные программы от организаторов конкурса. Каждый день участия в экспедиции позволит перезагрузить понимание ценности экологии и взаимосвязи всех элементов экосистемы Земли.

В ходе экспедиции участники познакомятся с методами научно-исследовательской работы в области экологии; проведут самостоятельные лабораторные работы на базе научно-исследовательских судов; познакомятся с экосистемой Байкала и научными работами, которые сейчас проводятся в акватории озера.

Фото: pixabay.com

Теги: Байкал ПФО экспедиция

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