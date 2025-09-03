КбшЖД предлагает гостям и жителям Самары провести осень и начало зимы на тематических поездах.

226

Пассажиры отправятся в путешествие по востребованным маршрутам:

19 и 26 сентября — поездка в город-герой Волгоград, к местам воинской славы

26 сентября, 1 ноября и 19 декабря — поездка в Рязань через Коломну до Москвы

3 октября – поездка на Южный Урал

10 и 24 октября – запланированы «литературные маршруты» в Большое Болдино, Пензу и Тарханы.17 октября — поездка в Казань и Йошкар-Олу, где пассажиры посетят самые популярные туристические локации.

2 ноября и 12 декабря – путешествие по Золотому кольцу России: Ярославль, Ростов Великий, Углич и Нижний Новгород.

Путешествие проходит в удобном формате: в стоимость тура уже входит поездка комфортабельным поездом, трансфер, питание, мастер-классы и экскурсионная программа. В состав тематических поездов включаются современные вагоны, в которых есть кондиционеры, биотуалеты и т.д.

Поездка занимает всего два выходных дня, путешественники отправляются в путь в пятницу и возвращаются обратно в воскресенье. Это делает поездку удобной для различных категорий путешественников, в том числе – семей с детьми.

Информацию по организации и бронированию тематических туров можно получить в Сервисном центре Куйбышевского филиала АО «ФПК» по телефону 8 (800) 201-74-22 (звонок бесплатный).