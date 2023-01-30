Из Самары запустят двухэтажный туристический поезд на Урал

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Во время февральских праздников в расписании ж/д вокзала Самары появится особый рейс. 23 февраля отправится двухэтажный туристический поезд в Уфу, а оттуда — в Екатеринбург.

— Тур продлится 4 дня. После Самары первая остановка будет в столице Башкирии. Там будет экскурсия по городу и Национальному музею Республики Башкортостан. Далее поезд доставит туристов в Екатеринбург, — сообщили представители Куйбышевской железной дороги.

Одна из экскурсий включает путешествие на ретропоезде на паровозной тяге. В его составе — вагоны, стилизованные под эпоху начала XX века. Программа включает посещение Музейного комплекса военной и гражданской техники в городе Верхняя Пышма.

Аналогичный ретропоезд планировали запустить и в Самарской области. Его потянет легендарный паровоз «Лебедянка», пишет 63.ру.