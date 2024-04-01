Из Самары в Екатеринбург пустят дополнительный двухэтажный поезд

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Накануне майских праздников жители Самары смогут отправиться в путешествие в Екатеринбург на двухэтажном поезде. Тематический маршрут разработан в рамках туристических проектов «Яркие выходные на Урале» и «Вагон знаний». Состав отправится с железнодорожного вокзала столицы региона 28 апреля и прибудет в пункт назначения на следующий день. Обратно пассажиры вернутся 30 апреля, пишет ГТРК Самара.

В ходе поездки путешественники смогут открыть для себя самые известные достопримечательности Екатеринбурга, выбрав одну из экскурсионных программ:

Первая включает поездку на ретропоезде с паровой тягой «Уральский экспресс». Состав оформлен по канонам начала прошлого века, что позволит полностью погрузиться в атмосферу эпохи. Цель вояжа - посещение крупнейшего в мире Музейным комплексом военной и гражданской техники в городе Верхняя Пышма.

Вторая экскурсионная программа позволит участникам путешествия за один день осмотреть монастырский комплекс на Ганиной Яме, музейный комплекс военной и гражданской техники, экспозицию камней и минералов в галерее «Главный проспект».

Третья программа откроет самое интересное об Екатеринбурге за 300 лет и позволит посетить Топ – 7 достопримечательностей города.

Для школьников предусмотрена отдельная программа в рамках проекта «Вагон знаний», главная изюминка которой – визит в сказочную деревню, посвященную народным сказкам Павла Бажова.