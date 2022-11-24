Из Самары появились прямые рейсы в Таиланд

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У самарцев появилась возможность попасть еще в одну страну без пересадок. Уже в начале декабря 2022 года путешественники могут купить билеты на прямой рейс до Таиланда.

Новое расписание перелетов появилось на сайте аэропорта Курумоч.

— Ближайший рейс до Утопао, Таиланд, назначен на четверг, 1 декабря 2022 года, в 15:00, прибытие — 07:30. Также есть еще два прямых рейса — 11 и 22 декабря, вылет в 19:30, прилет в 03:00. Обслуживать эти перелеты будет авиакомпания Azur Air, — указано в расписании рейсов аэропорта Курумоч.

Тип судна, на котором будут лететь путешественники, — Boeing 767 (В-767).

Правда, купить эти билеты нет возможности. Судя по всему, рейсы будут чартерными, пишет 63.ру.