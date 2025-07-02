Информационно-справочный центр в Самаре открыт для жителей города и туристов

176

В Самаре подвели промежуточные итоги работы первого городского информационно-справочного центра для туристов, открытого в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». С начала летнего сезона его ежедневно посещают до 150 человек, в выходные – до 350 человек, в том числе в составе экскурсионных групп из Самары, соседних городов и регионов.



«Информационно-справочный центр для туристов ориентирован не только на туристов из других регионов и стран, но и на местных жителей. Для многих самарцев это возможность по-новому открыть для себя город, побывать на интересных экскурсиях и культурных мероприятиях. Мы намерены развивать туристическую отрасль, расширять справочную инфраструктуру для гостей города, делая её максимально доступной, удобной и полезной. Этот летний сезон – первый для Центра и его сотрудников, поэтому прошу не стесняться и сообщать, что необходимо усовершенствовать и добавить в работу», - отметил глава города Самара Иван Носков.



В информационно-справочном центре жители и гости Самары могут ежедневно с 10:00 до 20:00 получить информацию о достопримечательностях, туристических событиях, экскурсионных маршрутах и отдыхе в городе. Здесь также можно узнать, где приобрести качественные сувениры, а также получить печатные информационные материалы в виде буклетов, карт и каталогов.



«С открытием навигации на Волге большинство посетителей Центра приходят с Речного вокзала, так как мы находимся в шаговой доступности от набережной реки Волги. Чаще всего наши гости интересуются картами города с экскурсиями, открытками с видами Самары, афишами мероприятий и концертов проекта «Лето в городе», а также ресторанами и необычными кафе», — поделилась специалист информационно-справочного центра Самары Татьяна Калинина.



Для удобства посетителей территория Центра оборудована зонами отдыха, где можно зарядить гаджеты и перекусить. Кроме того, самарские ремесленники предлагают свою сувенирную продукцию рядом с Центром.



Кроме того, ярмарочный комплекс работает на ул.Ленинградской. По информации Департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации города Самара, после завершения косметического ремонта пешеходной части ул. Ленинградская число его посетителей увеличилось - с начала года его посетили более 5 тысяч покупателей.

Фото: администрация Самары