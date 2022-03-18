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Египетские власти отменили штрафы за просроченные визы для российских туристов в Шарм-эль-Шейхе, которые не смогли вовремя выехать из страны из-за отмены рейсов, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, эту информацию сегодня официально подтвердил министр туризма Египта. Догузова поблагодарила египетского коллегу за поддержку.

Напомним, гражданам России для посещения Египта необходима въездная виза, которую можно оформить по прибытии в международные аэропорты страны. Стоимость однократной въездной визы $25, она действует 30 дней. Если турист пробудет в Египте дольше, при вылете из страны с него взимается штраф в размере $100.

Для туров в Шарм-аль-Шейх продолжительностью до 14 дней действует безвизовый режим, сообщает Радио Маяк.