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Два масштабных инвестиционных проекта по созданию крупных туристических комплексов в Самарской области получат льготное кредитование

26 мая 2025 20:06
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Одним из проектов, поддержанных в рамках четвертого отбора, стал тольяттинский акватермальный комплекс «Атолл».

Два масштабных инвестиционных проекта по созданию крупных туристических комплексов в Самарской области получат льготное кредитование. Об этом стало известно на совещании Президента Владимира Путина с членами Правительства РФ. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил о реализации программы льготного кредитования – одного из ключевых инструментов национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Как ранее отмечал губернатор Вячеслав Федорищев, туризм является перспективным направлением и мощным инструментом в развитии экономики, культуры и инфраструктуры региона. «Наша цель – создать условия для комфортного и безопасного отдыха жителей и гостей губернии. Продолжим развивать туристические возможности региона, делая его еще более привлекательным», - говорил губернатор. 

Одним из проектов, поддержанных в рамках четвертого отбора, стал тольяттинский акватермальный комплекс «Атолл». В планах инвестора - разместить в трехэтажном объекте бани, закрытые и открытый бассейны, фитнес-залы, оздоровительный комплекс и др. Ежедневно здесь смогут отдыхать до 4000 человек. Инвестиции в проект составляют 1,7 млрд рублей. Запуск комплекса планируется в 2026 году. 

Льготную финансовую поддержку получит и многофункциональный оздоровительно - спортивный комплекс, проект которого реализуется на территории Красноглинского района Самары. Инвестор намерен вложить в создание объекта 7,6 млрд рублей. Это будет первый подобный объект в Центральной России. В будущем комплексе будут созданы все условия для отдыха и восстановления. Инвестор планирует разместить здесь медицинский центр, спа-отель, открытые бассейны, детские игровые зоны, площадки для занятий спортом и многое другое.  

«Сопровождаем наших инвесторов на всех этапах и помогаем им привлекать федеральные инструменты поддержки, включая льготное финансирование, - подчеркнул вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко, курирующий экономический блок регионального правительства. - Строительство столь масштабных комплексов - это не только точки притяжения туристов в регион, но и колоссальный социальный эффект: миллиарды инвестиций, налоговые отчисления, рабочие места и в результате - улучшение качества жизни наших граждан». 

Для инвесторов в Самарской области в режиме «одного окна» работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по тел. 8 (800)505-90-36.

 

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

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