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Что делать самарцам, которые уже купили тур в Турцию или Танзанию

15 апреля 2021 09:20
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Что делать самарцам, которые уже купили тур в Турцию или Танзанию

Как сообщалось ранее, все чартерные и регулярные рейсы, кроме обратных, на которых туристы смогут вернуться в Россию с 15 апреля по 1 июня приостанавливаются. Тем,  кто уже купили путевку в Турцию или Танзанию на ближайшие 2 месяца, специалисты советуют связаться со своим агентством. Есть возможность без штрафа вернуть билеты, купленные на даты между 15 апреля и 1 июня. Также необходимо будет связаться с отелем и обсудить варианты отмены бронирования.
Те, кто находится в Турции или Танзании, смогут продолжить свой отдых. На обратном рейсе можно вернуться в те даты, на которые были куплены билеты.  Все изменения расписания организованным туристам необходимо уточнять у туроператора, а самостоятельным туристам советуют следить за новостями авиакомпании.
Тем, кто решил вернуться домой раньше, специалисты рекомендуют сообщить о своем решении представителю туроператора или авиакомпании.


Тем туристам, кто купил путевку в Турцию или Танзанию с 15 апреля по 1 июня, важно обсудить следующие варианты:
1. Сменить отдых на те же даты. Важно быть готовым к тому, что за некоторые варианты придется доплатить — это зависит от количества дней, направления и типа отдыха.
2. Перенести поездку на более позднюю дату.
3. Отменить бронирования тура —  в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» прекращение авиасообщения между странами – это случай, в котором турист не может отправиться в поездку по не зависящим от него обстоятельствам.


Чтобы получить возврат денег за путевку, необходимо предоставить письменное заявление (образец можно посмотреть на сайте Роспотребнадзора), в нем важно указать причину расторжения договора и потребовать вернуть средства, которые вы внесли за поездку. Турагент подтвердит получение вашего заявления и передаст его туроператору.  
После этого ждите ответа от туроператора. Специалисты предупреждают, что  возврат средств может занять некоторое время: туроператору нужно будет согласовать его с отелями-партнерами и авиакомпаниями.
После того, как вы согласовали возврат за путевку, туроператор обязан перечислить средства на счет туристического агентства, с которым вы заключили договор, в свою очередь после этих операций агенство вернет вам деньги.
Эксперты предупреждают: штраф за отмену тура платить не придется — но туроператор имеет право удержать деньги за фактически понесенные им расходы. Те, кто не согласен с размером вычета,  может обратиться в суд.
Если поездка запланирована после 1 июня 2021 года, то необходимо следить за ситуацией на сайте Ростуризма - ограничение на перелеты является временным, пишет ГТРК Самара.

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