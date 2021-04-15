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Россия с сегодняшнего дня ограничивает авиасообщение с Турцией и полностью закрывает полеты в Танзанию

15 апреля 2021 09:14
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Россия с сегодняшнего дня до 1 июня ограничивает авиасообщение с Турцией и полностью закрывает полеты в Танзанию

Россия с сегодняшнего дня до 1 июня ограничивает авиасообщение с Турцией и полностью закрывает полеты в Танзанию. Такое решение было принято из-за ситуации с COVID-19 в этих странах.

Все грузопассажирские, чартерные и почти все регулярные рейсы между Россией и Турцией приостанавливаются. Останутся только регулярные перелеты между Москвой и Стамбулом, но их максимально разрешенная частота сокращена до четырех раз в неделю: по два рейса одной авиакомпании России и Турции.

С нашей стороны назначенным перевозчиком останется "Аэрофлот", компания уже заявила, что продолжит выполнять полеты в Стамбул два раза в неделю. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что авиасообщение с Танзанией и Турцией будет возобновлено в случае, если ситуация с коронавирусом в этих странах стабилизируется. Авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и S7 уже заявили, что сформировали график рейсов для возвращения россиян домой.

Более того, большинство авиакомпаний уверяет, что полностью и без штрафных санкций вернет пассажирам деньги за отмененные билеты.

Для купивших туры в Танзанию и Турцию Ростуризм опубликовал памятку. В частности, в ней указаны рекомендации для тех, кто уже находится в указанных странах или же планировал вылет в даты до официальной приостановки авиасообщения, передает Радио Маяк.

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