Через десять дней завершается регистрация на главный туристический конкурс страны «Мастера гостеприимства»

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12 февраля завершится регистрация в конкурсное направление проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». У жителей всех регионов России есть возможность заявить о себе, пройти обучение, найти персонального наставника, получить поддержку проекта или денежную премию на собственное развитие. Регистрация проходит на сайте welcomecup.rsv.ru.

Проект «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и направлен на поддержку талантливых специалистов индустрии гостеприимства и неравнодушной к развитию своей страны молодежи.

«Проект «Мастера гостеприимства» уже четыре года реализуется президентской платформой «Россия – страна возможностей» и за это время он зарекомендовал себя как главный кадровый проект индустрии гостеприимства. Он объединил туристический конкурс, программы развития и обучения, собственные продукты и масштабное сообщество неравнодушных профессионалов отрасли туризма, которые ежедневным трудом делают нашу страну лучше и привлекательнее для туристов всего мира», – отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Регистрация на два конкурсных направления главного туристического конкурса страны завершится 12 февраля 2024 года в 23:59 (по Мск).

Направление «Менеджеры индустрии гостеприимства» могут выбрать руководители среднего и высшего звеньев организаций в сфере туризма. Участники пройдут оценку профессиональных знаний и гибких навыков в соответствии с одним из шести направлений: туроператорская и турагентская деятельность, гостиничный бизнес и санаторно-курортная деятельность, ресторанный бизнес, еvent и креативные индустрии, малый бизнес, государственный сектор управления.

Направление «Прорывные идеи в туризме» – для представителей разных областей с перспективными идеями или уже готовыми воплощенными проектами, которые подходят под запрос заказчика в одной из восьми номинаций: «Гастроконцепт» и «Энотуризм», «Открытие региона», «Развитие территорий», «Инновационный менеджмент в управлении индустрии гостеприимства», «Новый формат путешествий», «Инновационные методы образования в сфере туризма», «Сделано в России» и «Научно-популярный туризм».

«Победители могут получить денежные премии до 500 тысяч рублей или поддержку развития проекта от заказчика, комплексную оценку потенциала и рекомендации по дальнейшему развитию, возможность участия в программе наставничества, прохождение управленческой программы в формате повышения квалификации, персонального карьерного консультанта и другие призы», – добавил руководитель проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Богдан Кондратов.

Молодежное направление проекта «Мастера гостеприимства» открыто для приема заявок до 12 марта. Здесь молодые люди от 18 до 35 лет получают возможность пройти стажировки в крупных компаниях или доработать с экспертами авторские проекты в сфере туризма.

Конкурс состоит из дистанционного и очного этапов. Участников ждет дистанционное тестирование, выполнение кейсов и онлайн-заданий. Дистанционный блок начнется с 6 февраля. Успешно прошедшие дистанционный отбор примут участие в полуфиналах направлений, которые состоятся в регионах России в 2024 году. Самые успешные участники будут приглашены на гранд-финал конкурса для определения победителей.

Партнеры проекта «Мастера гостеприимства» – Министерство экономического развития РФ, ООО «Мантера-Групп», корпорация «Туризм.РФ», группа компаний «Слетать.ру», Фонд «Сколково», Росзаповедцентр, медиахолдинг для профессионалов турбизнеса «Profi.travel», Русское географическое общество, брендинговое агентство ENDY и другие.