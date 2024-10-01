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Чаще всего россияне берут с собой в путешествие собак, кошек и домашних экзотических насекомых. Об этом говорится в результатах опроса сервиса путешествий Туту, в котором приняли участие более 1200 человек по всей России.

Обычно в путешествие берут собак – за них отдано 43,92% голосов, а кошек – 28,19%. С пауками, мадагаскарскими тараканами и другими экзотическими насекомыми путешествуют 2,27% опрошенных.

Еще 1,78% берут с собой в путешествие домашних рептилий – змей, ящериц и других. С попугаем отправляются в поездку 1,5%, а рыбок и морских черепах берут с собой 1% опрошенных. Реже всего путешествуют хомяки, морские свинки и другие грызуны – их берут в поездку только 0,3%. При этом 21,07% опрошенных заявили, что в списке Туту нет животных, которых они обычно берут с собой в путешествие.

Россияне, путешествующие с животными, обычно отправляются в поездку на машине – 26,99%. На самолете передвигаются 20,83%, на поезде – 9,64%, на автобусе – 4,54%. Не путешествуют с животными 38,01% россиян.

Аналитики Туту также отметили, что путешественники стали чаще пользоваться услугой бронирования — она позволяет зафиксировать цену авиабилета. А билеты на поезд они предпочитают приобретать в приложениях. Путешественники также стали чаще смотреть отзывы и рейтинги поездов перед решением о покупке билета. Увеличилось и число пользователей, которые заранее оформляют билет на поезд и оплачивают его позже.