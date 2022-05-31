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Больше половины самарцев хотят провести летний отпуск в России

31 мая 2022 10:31
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Больше половины самарцев хотят провести летний отпуск в России

Больше половины самарцев (65%) планируют в этом году путешествие по России. Согласно результатам исследования* аналитического агентства А2:Research, 22% самарцев собираются отдыхать за границей.

В целом путешествия по России пользуются наибольшей популярностью среди жителей Омска (66%), Самары (65%) и Екатеринбурга (60%). Поездки за границу в этом году чаще всего планируют жители Челябинска (49%), Новосибирска (41%) и Москвы (29%). 

43% жителей Самары планируют провести летний отпуск на море, каждый третий в этом году отдал предпочтение времяпрепровождению в лесу. 15% респондентов хотят отдохнуть за городом или на даче, а каждый восьмой — в другом городе.

По данным опроса, наибольшей популярностью среди самарцев в этом году пользуются Сочи (39%), Анапа и Алтай (по 34%). 27% опрошенных планируют отдых в Геленджике, а 7% хотят поехать в Крым. По данным Яндекс Путешествий, самым бюджетным среди популярных направлений стала Анапа, в среднем путешественники планируют потратить 4 714 рублей за ночь в отеле и поедут отдыхать на срок более 8 дней. Дороже всего россиянам обойдется отдых на Алтае, в среднем путешественники собираются заплатить 5 801 рублей за ночь и планируют отдыхать около 5 дней. 

Среди зарубежных направлений наибольшей популярностью среди самарцев пользуется ОАЭ (50%), Турция (36%) и Египет (29%). Также некоторые опрошенные планируют поездку в Грецию (7%). По данным Яндекс Путешествий, дешевле всего среди популярных направлений обойдется отдых в Турции (5 670 рублей за ночь) и Египте (5 733 рубля за ночь), при этом в Турцию путешественники едут в среднем на неделю, а в Египет — на 10 дней. Самым дорогим оказался отдых в Хорватии, в среднем россияне выбирают отели со стоимостью номера 10 717 рублей за ночь и отправляются туда на неделю.

Половина самарцев (49%) планируют отдыхать две недели, а каждый четвертый опрошенный — одну. 14% выбирают пятидневный отдых. 37% опрошенных отправятся в отпуск с семьей, каждый третий — с любимым человеком. 20% респондентов будут отдыхать с друзьями, 12% хотят провести это время с детьми. 48% самарцев планируют потратить на организацию путешествия от 25 000 до 50 000 рублей на человека, 35% собираются потратить до 100 000 рублей на человека, а 6% планируют уложиться в сумму до 25 000 рублей.

38% жителей Самары уже начали планировать свой летний отдых, 34% опрошенных уже забронировали отель, а 8% респондентов купили тур. Еще 2% самарцев признались, что вообще не планируют отдыхать этим летом.

*В опросе приняли участие более 1 200 человек из разных регионов России.

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