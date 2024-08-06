Более 2-х миллионов туристов отдохнули в губернии в первом полугодии 2024 года

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Туристический поток на территории Самарской области в первом полугодии 2024 года составил 2 млн 357 тыс. чел., что на 41,1 % больше января – июня 2023 года (1 млн 670 тыс. чел.).



Наиболее часто в Самарскую область приезжают туристы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областей, Республики Татарстан и Башкортостан, Нижегородской и Пензенской областей.



Наиболее посещаемые города – это Самара, Тольятти и Сызрань. Наиболее посещаемые достопримечательных мест – это национальный парк «Самарская Лука», Жигулевский государственный природный биосферный заповедник им. И.И.Спрыгина и Рачейские бор в Сызранском районе.



Объем трат туристов в первом полугодии 2024 года составил 13,4 млрд руб. и увеличился на 32,4 % к январю – июню 2023 года (10,1 млрд руб.).



Средний возраст туристов в первом полугодии 2024 года составляет 41 год. За период с января по июнь 2024 года средний доход туристов региона составил 78 тыс. рублей в месяц. Продолжительность поездки в первом полугодии 2024 составила 3 суток, сообщает пресс-служба министерства туризма Самарской области.

Фото: пресс-служба министерства туризма Самарской области