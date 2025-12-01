Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает в начале 2026 года

Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, в ближайшее время страны проведут нужные юридические процедуры для вступления документа в силу, пишет Смотрим.

"Что касается безвизового режима. Юридически сейчас пройдут процедуры после подписания по обмену нотами и вступлению в силу этого документа. На мой взгляд, это в начале следующего года уже даст возможность в безвизовом режиме посещать нашу страну", – заявил Новак.

Ранее он сообщил, что Россия и Саудовская Аравия проработают запуск рейсов двух-трех российских авиакомпаний.