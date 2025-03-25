Бали ужесточает правила для иностранных туристов

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Власти индонезийского острова Бали ввели новые требования для зарубежных гостей, направленные на сохранение местных традиций и поддержание порядка. Об этом сообщает информагентство Antara со ссылкой на официальный циркуляр провинциального правительства.

Согласно документу, иностранцы обязаны соблюдать нормы поведения, включая ношение скромной одежды при посещении храмов и других религиозных объектов. Также туристам предписано пользоваться услугами только аккредитованных гидов, обменивать валюту в официальных пунктах и расплачиваться исключительно индонезийскими рупиями.

Особое внимание уделено правилам дорожного движения. Гостям острова необходимо строго соблюдать ПДД: носить шлемы при езде на мотоциклах, не перегружать транспортные средства и отказаться от управления ими в состоянии опьянения.

Дополнительно введен туристический сбор в размере 150 тысяч рупий (около $10), который все иностранцы должны оплатить при въезде на территорию провинции.

Губернатор Бали Ваян Костер предупредил, что нарушители новых правил будут нести ответственность в соответствии с местными законами, пишет Смотрим.