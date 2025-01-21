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В день городского округа Похвистневский Самарской области юбилейным 45-тысячным гостем выставки «Самара» стал учитель по предмету «Основы безопасности и защиты Родины», руководитель юнармейского отряда «Тигр», начальник штаба юнармии по Кинель-Черкасскому району Максим Филиппов.

«Выставка – это, в первую очередь, про людей – жителей Самарской области. Она знакомит посетителей с нашими научными, технологическими и промышленными достижениями, потенциалом социально-экономического развития, традициями и культурой народов, проживающих в Самарской области, великой историей и, конечно же, туристическими возможностями региона. Сегодня мы рады приветствовать сорока пяти тысячного посетителя и вручить сертификат на двухдневное проживание на две персоны в отеле международного уровня «ХолидейХолл», – прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

«Сегодня я сопровождал своих учеников, учащихся 10-го класса, на выставку «Самара», и уже на входе меня начали поздравлять – я стал 45-тысячным посетителем. Это было очень неожиданно и приятно, я очень доволен! Сертификат, который я получил я потрачу с супругой, мы обязательно поедем в город Самара вдвоем», – поделился впечатлениями Максим Филиппов.

Напомним, что выставка «Самара» в музее им. П.В. Алабина по инициативе Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева стала наследием экспозиционного проекта «Россия», представленного в 2024 году на ВДНХ в Москве. В выставке «Самара» принимают участие все 37 муниципальных образований Самарской области, каждую неделю проводятся тематические дни городских округов и муниципальных районов. На отдельных площадках проходят всевозможные мастер-классы, полезные лекции, творческие встречи с известными людьми, различные квизы об истории Самарской области, работают игровые зоны.

Выставка «Самара» в музее им. П.В. Алабина продлится до 30 января 2025 года включительно.

Фото: Министерство туризма Самарской области