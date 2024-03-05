4 экскурсовода из Самарской области знакомят гостей с достижениями России на Всемирном фестивале молодёжи

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Представители Самарской области вошли в топ 300 гидов и координаторов зон гостеприимства страны – «проводников смыслов», отобранных программой Росмолодёжи « Больше, чем путешествие » из 10 тыс. заявок. Они стали лицом главного молодёжного события 2024 года, которое проходит на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта. На 12 тематических экскурсиях они знакомят 20 тыс. участников ВФМ-2024 из 188 стран с ценностями фестиваля, достижениями и возможностями России в науке, бизнесе и культуре, историей Города молодёжи мира и природой его окрестностей.

Гиды Всемирного фестиваля молодёжи, организатором которого выступает Росмолодёжь, – это не только экскурсоводы, но и педагоги, предприниматели и ученые, сотрудники культурных, спортивных учреждений, волонтеры и представители других профессиональных сфер. На обучении в «Школе экскурсоводов» Всемирного фестиваля молодёжи их познакомили с философией молодёжного движения и стандартом программы «Больше, чем путешествие»: на его основе создаются маршруты поездок по стране для молодёжи с полезной компонентой.

«Участники Всемирного фестиваля молодёжи – это представители разных народов и культур, которых объединяют ценности ВФМ-2024 – стремление к новым высотам, дружелюбие и взаимоуважение. Проникнуться атмосферой масштабного события вместе с единомышленниками, зарядиться позитивным настроем помогут 300 “проводников смыслов” – гиды со всей страны, которые расскажут о достижениях Города молодёжи мира в науке и бизнесе, об истории местности и олимпийском наследии, позволят прикоснуться к уникальной черноморской природе и открыть кулинарные традиции российских регионов», – заявила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева.

На фестивале в качестве координатора зоны гостеприимства будет работать одна из самых юных участников ВФМ-2024 – 18-летняя Анна Липатникова из Самарской области. Девушка учится на 1-м курсе Тольяттинской академии управления по специальности «экономика и финансы».

«О фестивале я узнала еще в сентябре 2023 года и сразу поняла, что должна побывать там. Дополнительную мотивацию дала встреча, посвященная старту обратного отсчета дней до даты фестиваля в Ресурсном центре добровольчества Самарской области. Я пообщалась с участниками Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 2017 года и решила подать заявку. Помогать в работе мне будет талисман – браслет из лунного камня», – рассказала Анна.

На пешеходной экскурсии «История места» по федеральной территории «Сириус» участники фестиваля узнают о том, как начиналось ее развитие после проведения Зимних Олимпийских игр – 2014 в Сочи и о том, что ждет эту местность в ближайшем будущем, а на обзорной прогулке по Международному аэропорту и Городу молодёжи мира отправятся в полет по бескрайним просторам России, увидят экспозицию с зонами досмотра, регистрации и залами ожидания на территории Парка науки и искусств «Сириус», узнают о местных культурных и концертных пространствах и местах для отдыха с пользой. Записаться на экскурсии и узнать подробности можно по ссылке .

В дни проведения ВФМ-2024 в 10 отелях и других локациях работают 12 зон гостеприимства – это точки старта всех экскурсий и место, где можно узнать информацию об их маршрутах и программе «Больше, чем путешествие». Экскурсии проводятся на русском, английском, китайском, немецком, испанском, арабском и французском языках.

Фото - Пресс-служба программы Росмолодёжи "Больше, чем путешествие"