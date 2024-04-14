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В топ-3 наиболее востребованных отечественных направлений для летних отпусков вошли Крым, Краснодарский край и Алтай. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане из города.

26% самарцев проведут летние отпуска в поездках по России. В топ-5 самых популярных направлений — Краснодарский край, Крымский полуостров, Алтай, озеро Байкал и Санкт-Петербург. 18% опрошенных планируют отдыхать летом на даче или в деревне. 16% проведут отпуск дома. Отдыхать за границей будут 11% опрошенных. В топ-5 зарубежных направлений — Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ и Мальдивы. У 14% не будет отпуска летом.



Планами отправиться за рубеж горожане до 34 лет делились чаще тех, кто старше.



В поездки по стране и за границу чаще планируют отправиться респонденты с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.

Время проведения: 27 февраля — 8 апреля 2024 года



Наиболее популярные направления отдыха в России (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):

1. Краснодарский край/Сочи

2. Кры

3. Алтай

4. Байкал

5. Санкт-Петербург

6. Дагестан

7. Калининград

8. Москва

9. Карелия

10. Владивосток



Наиболее популярные направления отдыха за границей (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):

1. Турция

2. Египет

3. Таиланд

4. ОАЭ

5. Мальдивы