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26% самарцев проведут летние отпуска в поездках по России

14 апреля 2024 12:14
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26% самарцев проведут летние отпуска в поездках по России

В топ-3 наиболее востребованных отечественных направлений для летних отпусков вошли Крым, Краснодарский край и Алтай. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане из города.

26% самарцев проведут летние отпуска в поездках по России. В топ-5 самых популярных направлений — Краснодарский край, Крымский полуостров, Алтай, озеро Байкал и Санкт-Петербург. 18% опрошенных планируют отдыхать летом на даче или в деревне. 16% проведут отпуск дома. Отдыхать за границей будут 11% опрошенных. В топ-5 зарубежных направлений — Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ и Мальдивы. У 14% не будет отпуска летом.

Планами отправиться за рубеж горожане до 34 лет делились чаще тех, кто старше.

В поездки по стране и за границу чаще планируют отправиться респонденты с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.

 

Время проведения: 27 февраля — 8 апреля 2024 года
 

Наиболее популярные направления отдыха в России (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):
1. Краснодарский край/Сочи
2. Кры
3. Алтай
4. Байкал
5. Санкт-Петербург
6. Дагестан
7. Калининград
8. Москва
9. Карелия
10. Владивосток

Наиболее популярные направления отдыха за границей (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):
1. Турция
2. Египет
3. Таиланд
4. ОАЭ
5. Мальдивы

Теги: Опрос

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