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12 марта состоялось открытие Международной туристической выставки «ИНТУРМАРКЕТ-2022»
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12 марта состоялось открытие Международной туристической выставки «ИНТУРМАРКЕТ-2022»

12 марта 2022 15:52
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Для Самарской области участие в данной выставке позволит рассказать нашим партнерам о туристических возможностях губернии, а также о туристическом продукте нашего региона.

Сегодня, 12 марта, состоялось открытие Международной туристической выставки «ИНТУРМАРКЕТ-2022». Выставка продлится 3 дня и завершится 14 марта. Все это время туристические ресурсы Самарской области на объединенном стенде будут презентовать представители делегации, возглавляемой департаментом туризма министерства культуры Самарской области.

«Интурмаркет» - уникальная площадка для презентации туристических услуг для самой широкой аудитории. Ежегодно здесь собираются представители туротрасли, чтобы обсудить новые тенденции, поделиться опытом и укрепить существующие или установить новые деловые связи.

По итогам прошлого года, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, Самарская область продемонстрировала впечатляющий качественный рост в сфере гостеприимства. Планомерная работа областного Правительства, а также личное внимание Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к развитию отрасли способствуют достижению позитивной динамики в туристическом секторе. Так, по итогам 2021 года туристский поток в регион вырос на 30, 2 % по сравнению с 2020 годом и составил более 1 млн 710 тыс. человек; Самарская область вошла в шорт-листы самых престижных премий - Russian Travel Awards, Russian Event Awards, Russian Business Travel & MICE Award, Всероссийская туристская премия «Маршрут года» и т.д., в рамках реализации первого федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» между Правительством Самарской области и АО «Корпорация Туризм.РФ» в ноябре прошлого года было подписано соглашение о долгосрочном взаимодействии по развитию туристских территорий Самарской области.

«Международная туристическая выставка «ИНТУРМАРКЕТ-2022» традиционно проходит в начале весны и открывает активный летний туристический сезон. Для Самарской области участие в данной выставке позволит рассказать нашим партнерам о туристических возможностях губернии, а также о туристическом продукте нашего региона», – рассказал заместитель министра – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

В состав делегации Самарской области вошли представители основных сегментов индустрии гостеприимства: делегаты от муниципальных образований Самарской области, городских и загородных площадок для размещения, туроператоры, а также специалисты экскурсионных бюро, презентующих основные объекты области, которые традиционно вызывают наибольший туристический интерес.

В рамках выставки делегация Самарской области примет участие в пленарном заседании, посвященном актуальным вопросам развития отрасли: «Внутренний туризм в новых реалиях 2022 года – прорыв или новые вызовы?», «ESG-повестка в туризме: риски и возможности» и «Практическое применение аналитики для подсчета туристических потоков и принятия административных и бизнес-решений».
Кроме того, состоится ряд рабочих встреч с представителями ведущих компаний в сфере цифровизации отрасли туризма и профильных СМИ с целью обсуждения дальнейшего сотрудничества.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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