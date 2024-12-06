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Зима близко: спрос на «прикуривание» авто в Самаре вырос в три раза

6 декабря 2024 10:42
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Зима близко: спрос на «прикуривание» авто в Самаре вырос в три раза

Несмотря на относительно теплый ноябрь, в некоторые регионы России уже пришли зимние морозы. А значит, вырос спрос автомобилистов на услуги помощи на дороге — например, отогреть, «прикурить», отбуксировать машину или заменить аккумулятор. По данным Авито, спрос на такие услуги в Самаре за последний месяц вырос вдвое. Наибольшей популярностью пользуется услуга «прикуривания» авто.

«Горячие» услуги

Как подсчитали аналитики Авито, спрос на помощь на дороге в ноябре 2024 года вырос вдвое по сравнению с октябрем 2024 года и на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Среди самых популярных услуг — «прикуривание» авто (доля спроса в общем объеме автоуслуг раздела «Помощь на дороге» — (17%), выездной шиномонтаж (14%) и буксировка (11%).

Наибольший рост спроса за последний месяц показала услуга «прикуривания» авто. За этой услугой в ноябре 2024 года в Самаре обращались в три раза чаще, чем в предыдущем месяце. На втором месте по востребованности — выездной шиномонтаж. За последний месяц спрос на эту услугу вырос вдвое.

Третье место в списке популярных зимних услуг занимает зарядка аккумулятора. За такой услугой в ноябре по сравнению с октябрем в Самаре обращались почти вдвое чаще, в среднем она стоит от 1 500 рублей. Также почти вдвое вырос спрос на замену аккумулятора и на 89% — на буксировку. Вызволить авто из снега и льда обычно стоит от 2 500 рублей.  Услугу по отогреву авто искали чаще на 86%. Отогреть машину в среднем стоит от 2 000 рублей.

«Вместе со спросом растет и объем предложения таких автоуслуг. За последний месяц он увеличился почти на треть. Количество предложений по отогреву авто выросло почти в два раза, по прикуриванию — на 39%, а по зарядке аккумулятора — на 31%. Также на 31% чаще пользователи предлагали доставку топлива, а на 23% чаще — услуги по буксировке», —  отметил Алексей Головин, руководитель бизнес-направления «Запчасти и Автосервисы» в Авито.

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