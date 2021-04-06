ЖД-станции 135 км в Самарской области будет присвоено имя Валерия Грушина

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На Куйбышевской железной дороге будет переименовано 17 остановочных пунктов. Прежде они именовались по порядковому номеру километра, на котором расположены. Новые топонимы будут связаны с названием населенных пунктов, улиц, объектов, ассоциирующихся с географическим местом, а также с именами исторических личностей. Унификация навигации позволит пассажирам лучше ориентироваться во время поездки.

Для определения названий остановочных пунктов был проведен анализ истории территории, на которой они находятся.

Остановочному пункту 135 км будет присвоено имя Валерия Грушина. Это связано с тем, что ежегодно на протяжении 53 лет более 20 тыс. любителей авторской песни приезжают на территорию Мастрюковских озер Самарской области, чтобы принять участие во «Всероссийском фестивале авторской песни имени Валерия Грушина» и почтить память барда.

Именем Г.Д. Гая будет назван остановочный пункт 875 км (Ульяновск). Гая Дмитриевич Гай – участник гражданской войны, в июле 1918 года руководил обороной Симбирска.

Остановочному пункту 1052 км, расположенному в г. Чапаевск, также будет присвоено имя выдающейся личности. Сергей Васильевич Авдеев — советский космонавт, Герой России, родившийся в г. Чапаевск Куйбышевской области.

Наряду с переименованием, на Куйбышевской железной дороге будет произведена модернизация и улучшению технического состояния пассажирских платформ. Уже 1 июля планируется сдача остановочного пункта «Городской Дворец Культуры» (Уфа) после реконструкции.