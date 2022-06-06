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Жалобы из соцсетей охладили «Адмирала» и помогли наладить прямое сообщение между Самарой и Южным городом

6 июня 2022 12:46
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Жалобы из соцсетей охладили «Адмирала» и помогли наладить прямое сообщение между Самарой и Южным городом

 Почти 3 тысячи сообщений жителей в соцсетях за прошлую неделю взяли в работу органы власти Самарской области благодаря системе «Инцидент Менеджмент». Напомним, это один из главных инструментов работы регионального ЦУР. Специалисты министерств и ведомств стараются оперативно реагировать на сообщения граждан в соцсетях, на это уходит в среднем чуть более 2-ух часов. Это один из лучших показателей по времени первичного ответа в Приволжском федеральном округе. Безусловно, далеко не все проблемы, о которых пишут граждане, могут решаться мгновенно, но аналитика обращений, которую делает #ЦУР63, помогает власти принимать стратегические решения.  


        Жители микрорайона Южный город, где проживает более 20 тысяч человек, просили в соцсетях местные власти и минтранс организовать для них прямой маршрут до площади Революции и исторического центра Самары. Людям приходилось ездить с пересадкой, а единственный электробус по прямому маршруту ходил редко и часто ломался. 
         С 1 июня маршрут № 108 «Губернский рынок – Микрорайон Южный город будет ездить в интервалом в 30 минут. На маршрут выйдут 4 единицы транспорта, стоимость проезда составит 35 рублей, как наличными, так и по банковской карте. Льготы не предусмотрены. 
         Начало движения: от Губернского рынка – в 05:00, от спорткомплекса «Южный» – в 06:00. От Губернского рынка последний автобус будет отъезжать в 20:00, от спорткомплекса «Южный» – в 21:00.
        Жители Южного города с благодарностью восприняли эту новость:
«Наконец-то нас услышали! Надеемся, что автобусы будут ездить строго по графику. Ежедневно тратить на проезд до центра Самары по 140 рублей было очень накладно».
«Микрорайон развивается, растет. Автобусы всегда полны, думаю, перевозчик не пожалеет, а мы «южане» будем спокойно с детьми добираться в выходные на набережную погулять. Вроде все рядом, но без машины неудобно было добираться до центра».
          ЦУР Самарской области также зафиксировал в социальных сетях жалобы пассажиров на жару в общественном транспорте: «3 июня ехала в троллейбусе " Адмирал" по маршруту №4. В троллейбусе стоит жара. На весь салон - 4 форточки, но дуют не понятно куда. В троллейбусе есть кондиционер, но водитель его не может включить, якобы его могут лишить премии! Это что экономия электроэнергии? Или просто издевательство над водителем и пассажирами?»
          Этот сигнал специалисты Центра управления оперативно передали в мэрию Самары, и сразу последовала реакция. Дирекция МП «Трамвайно-троллейбусное управление» принесла извинения пассажирам в связи с инцидентом. С водителями этого и других электробусов обещали провести инструктажи, чтобы они четко регулировали систему кондиционирования в зависимости от погодных условий. 
          В Сызрани в ответ на жалобы в соцсетях местные власти взялись за оптимизацию транспортных потоков в отдаленные районы города. В систему «Инцидент Менеджмент» часто поступают сообщения от жителей третьего по величине города губернии, что в вечернее время из центра Сызрани трудно добраться до малонаселенных районов, коммерческим перевозчикам не выгодно возить небольшое количество пассажиров.
«В район Кирпичного завода почему не ходят муниципальные автобусы? Дети ездят в школы, спортивные секции...с работы и учебы вечером возвращаются, народ посещает кино и театр, не все могут на такси разъезжать. Необходимо до 22-00 обеспечивать подачу транспорта».
        Речь идет о муниципальном маршруте №77. Почему водители не соблюдают расписание движения в вечернее время власти Сызрани обещали разобраться. Есть претензии у горожан и к коммерческим перевозчикам. 
«Мы оперативно реагируем на жалобы, если факты подтверждаются. Единственное, что я еще не сделал, но обязательно сделаю — это сам поезжу в автобусах, на таких маршрутах, которые критикуют. И сделаю это после 19 часов», —отметил глава г. Сызрани Анатолий Лукиенко.
          В Сызрани обсуждают возможность перехода на регулируемые тарифы, чтобы заинтересовать предпринимателей. Сейчас коммерческие перевозчики не получают субсидии из местного бюджета и сами устанавливают плату за проезд, при этом не считают нужным выходить на маршруты в вечернее время.  
           Чтобы Центр управления регионом увидел ваше сообщение - оставьте его в комментариях официальных пабликов органов власти Самарской области, в официальной группе ЦУР 63: https://vk.com/tsur63. Заявить о своей проблеме также можно через личный аккаунт на сайте "Госуслуги" или мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе". Также обратиться можно через платформу обратной связи на сайте Правительства Самарской области или официальных сайтах министерств и администраций муниципалитетов.


 

Теги: Городской транспорт

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