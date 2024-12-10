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В тестовом режиме: в Самаре на маршрут вышел электробус «Генерал»

10 декабря в Самаре на маршрут общественного транспорта №108 в тестовом режиме вышел электробус «Генерал». Он будет курсировать от Губернского рынка до спорткомплекса «Южный».

«Важно, чтобы общественный транспорт в Самаре был не только комфортным, безопасным и выполнял расписание, но и снижал негативное влияние на окружающую среду. Электробус позволяет это обеспечить. Тестовый экземпляр оборудован многофункциональным зарядным устройством. Его можно заряжать от троллейбусной инфраструктуры, поэтому срочная модернизация сетей не потребуется, – отметил и.о. главы Самары Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara). – Пронаблюдаем, как новый «Генерал» покажет себя на дорогах Самары, насколько будет надежен и удобен для наших пассажиров».

Для безопасного доступа в салон и перемещения граждан в электробусе спроектирован низкий пол, увеличено количество сидений непосредственно в низкопольной части салона, широкие безопасные двери с пневматическим или электрическим приводом с подсветкой и системой антизажима.

Электробус будет проходить обкатку в тестовом режиме в течение двух месяцев.

"Завтра по маршруту №108 в Самаре начнет курсировать электробус «Генерал». «Генерал 62181» - это одна из последних моделей, с более емкой тяговой батареей и динамической зарядкой от контактной сети. Сейчас важно выяснить, какое время в пути способен провести «Генерал» без дополнительной подзарядки, чтобы соответственно выстроить график движения и маршрут без необходимости пересадок пассажиров и установки дополнительных станций зарядки. Заявленный производителем километраж – около 100 километров, важно проверить это на практике. В принципе, машина уже проходила «тест-драйв» во многих городах, в разных погодных условиях, при разной загруженности. И показала себя с лучшей стороны", - рассказал Иван Носков.

Фото: Администрация Самары