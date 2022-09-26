За последнюю неделю российский авторынок вырос на 12%

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За период с 19 по 25 сентября (38-я неделя 2022 года) в России было куплено 10798 новых легковых автомобилей. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, это на 12% больше, чем неделей ранее (12 – 18 сентября). Свыше 40% от этого числа пришлось на отечественный бренд LADA, автомобили которого за последнюю неделю разошлись тиражом в 4464 экземпляра (+13%). Второе место в марочном рейтинге, с заметным отставанием от лидера, занимает китайская компания Chery (887 шт.), объем покупок которой вырос на 34%. В ТОП-5 также попали: Kia (799 шт.; +6%), Haval (711 шт.; -3%) и Hyundai (700 шт.; +16%).

Результаты каждого из оставшихся производителей составили менее 700 единиц. Лидерство среди моделей с огромным преимуществом сохраняет LADA Granta – автомобили данного семейства за 38-ю неделю были приобретены в количестве 3145 штук. Это на 15% больше, чем за 37-ю неделю. Лучшим среди иномарок стал кроссовер Chery Tiggo 7 PRO (607 шт.; +51%). На третьей строчке находится семейство внедорожников LADA Niva Legend (515 шт.; +8%), на четвертой – кроссовер Haval Jolion (442 шт.; -16%). Замыкает пятерку лидеров внедорожник LADA Niva Travel (289 шт.; +42%).