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"Яндекс" предложил ограничить число самокатов на улицах

18 апреля 2025 13:25
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"Яндекс" предложил ограничить число самокатов на улицах

Кикшеринговый сервис "Яндекс Go" предложил ввести единые стандарты регулирования работы всех сервисов аренды самокатов - ограничить максимальное число самокатов на улицах, ввести штрафы за серьезные нарушения, внедрить верификацию пользователей в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Об этом сообщил рассказал руководитель кикшерингового сераиса "Яндекс Go" Леонид Ясиновский на конференции микромобильности "Съезд СИМ", пишет ТАСС.

"Яндекс" сформулировал основные правила регулирования для сервисов кикшеринга, чтобы поездки на самокатах были комфортны и безопасны для всех участников дорожного движения. Свои предложения компания направит игрокам рынка и региональным властям", - сказал он.

Ясиновский отметил, что городская среда постепенно адаптируется под средства индивидуальной мобильности, но на полноценную интеграцию в транспортную систему города уйдут годы. По его мнению, необходимы отдельные дорожки и полосы для разделения потоков. Чтобы повышать безопасность поездок при отсутствии достаточной инфраструктуры.

Ясиновский предложил региональным властям и сервисам внедрить обязательных условия использования самокатов.

Так, предлагается ограничить максимальное количество самокатов на улицах, чтобы в каждом городе суммарное число самокатов всех операторов аренды не должно превышать установленную норму.

Ввести обязательные штрафы за серьезные нарушения и обеспечить контроль за соблюдением правил. Ясиновский напомнил, что в настоящее время на арендных самокатах запрещено передвигаться несовершеннолетним, ездить вдвоем или в нетрезвом виде. "Чтобы поддерживать безопасность поездок, необходимы обучение и контроль за соблюдением правил. Сейчас вторая функция лежит на операторах, однако с учетом роста спроса на СИМ, она будет частично переходить городам. Чтобы наказание было неотвратимым, на каждом самокате обязательны укрупненные номера единого стандарта - так поездки с нарушениями смогут считываться городскими камерами", - отметил он.

Ясиновский также выступил с предложением внедрить во всех городах системы верификации и проверки возраста, чтобы не допускать к управлению детей и подростков. По его мнению, одним из способов верификации пользователей в сервисах аренды самокатов может стать Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Теги: Городской транспорт

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