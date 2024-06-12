Вячеслав Федорищев познакомился с работой самарского метро

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Утром 12 июня глава региона продолжил знакомиться с инфраструктурой областной столицы, пишет Сова.

В своем телеграм-канале он сообщил:



- В большом городе необходимо развивать все виды транспорта - сейчас, по дороге на Безымянку, решил познакомиться с работой метро.



После первой поездки Вячеслав Федорищев отметил:



- Впечатления самые хорошие. Но мы ехали утром, не так много людей. Я слышал, что бывает битком. Надо обязательно съездить в час пик, тогда поймем, как на самом деле.



Ранее Вячеслав Федорищев оценил работу трамваев, узнал у горожан, какие нарекания у них есть к работе наземного транспорта. После этого глава региона поручил областному Минтрансу подготовить программу обновления общественного транспорта.