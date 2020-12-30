Вводится временное ограничение движения транспорта в новогоднюю ночь в районе площади им. В.В. Куйбышева в Самаре

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период с 20:00 31 декабря 2020 года до 06:00 1 января 2021 года будет временно ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре, на следующих участках дорог:

- по ул. Чапаевской от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской;

- по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе;

- на площади им. В.В. Куйбышева.

Автобусы маршрутов №№ 24, 92, 297 в указанный период проследуют по скорректированной схеме:

- № 24 - по ул. Молодогвардейской – ул. Вилоновской – ул. Галактионовской – ул. Красноармейской – ул. Куйбышева (в обоих направлениях);

- № 92 - по ул. Молодогвардейской – ул. Вилоновской – ул. Галактионовской – ул. Красноармейской - ул. Фрунзе – ул. Льва Толстого - ул. Куйбышева (в обоих направлениях);

- № 297 - по ул. Самарской – ул. Красноармейской – ул. Куйбышева (в обоих направлениях).

Более подробно со схемами ограничения движения и организации движения общественного транспорта можно ознакомиться на сайте горадминистрации.

Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования.