В Самаре будет временно ограничено движение транспорта

137

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивных мероприятий по велосипедному спорту на территории города Самара с 08:00 до 16:00 23 и 24 апреля 2023 года будет ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) по следующим участкам улично-дорожной сети:

- по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;

- по Проезду № 2;

- по ул. Дальней от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.

Кроме того, на вышеуказанных участках улиц с 00:00 до 16:00 23 и 24 апреля 2023 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Подробно с временной схемой организации дорожного движения можно ознакомиться в приложении.